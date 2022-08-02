Магазины H&M открылись в Москве со второй попытки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В московском «Метрополисе» после случившегося накануне «фальстарта» открылся магазин одежды H&M, сообщает Telegram-канал Shot. Также сообщается, что магазин этой сети заработал в торговом центре «Авиапарк».

В опубликованном ролике демонстрируется толпа покупателей возле магазина и его открытие. За кадром ролика звучит основная музыкальная тема к передаче «Форт Боярд».

Накануне магазины шведского бренда не открылись в Москве вопреки сообщениям о возможном возобновлении работы. Сотрудники ретейлера готовились к открытию магазина в столичном торговом центре «Метрополис», где собралась толпа покупателей. Люди 20 минут стояли у закрытых дверей, после чего охранник посоветовал им разойтись по домам.

Ранее сообщалось, что H&M пытается найти нового владельца для российских активов. Покупателям предлагают приобрести права аренды на порядка 170 торговых точек, распределительный центр общей площадью 57,7 тысячи квадратных метров, а также нераспроданные товарные запасы стоимостью больше $210 млн.

Как отмечают эксперты, если будет продаваться вся российская структура H&M, то ее покупателю нужно будет разбираться с исками, которые сейчас начали подавать к сети собственники помещений. Кроме того, отказ сети от поставок продукции в Россию сделал продажу бизнеса крайне сложной задачей.