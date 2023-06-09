Лифт упал на двух рабочих в московской многоэтажке

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В московском многоэтажном доме на Штурвальной улице лифт упал на двух рабочих, передает Telegram-канал «112». Им оказывают медицинскую помощь.

Как пишет «112», в момент падения в кабине лифта людей не было.

В начале мая в одной из многоэтажек на юго-востоке Москвы лифт упал с 11-го этажа на 6-й. В это время в кабине находился подросток, он получил перелом ноги.

До этого сообщалось, что в многоэтажном доме в Краснодаре оборвался грузовой лифт с девушкой-пассажиром. Благодаря сработавшей защите кабина лифта не улетела в шахту, а остановилась на 12-м этаже. Из лифта пассажирку доставали спасатели.

Портал 47news.ru ранее сообщил, что в Мурино Ленинградской области на крыше лифта в многоэтажном жилом доме обнаружили тело мужчины с оторванной ногой. По предварительным данным, он свалился с 19-го этажа во время ремонтных работ в шахте лифта.

Также в одном из жилых домов в Иркутске лифт сорвался в шахту с четвертого этажа. Внутри кабины в этот момент находились мужчина, женщина и малолетний ребенок. Ловитель сработал почти сразу, после этого кабина остановилась. В результате происшествия никто не пострадал