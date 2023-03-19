Квартиру на Новом Арбате вскрыли из-за записки на двери SHOT: жительница Москвы обнаружила на двери квартиры соседа записку о бомбе

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

В Москве одна из жительниц дома на Новом Арбате увидела на двери соседской квартиры записку о том, что внутри установлено самодельное взрывное устройство, сообщает Telegram-канал SHOT. Неизвестный написал, что в помещении заминирован проектор, попросив жильцов не вмешиваться в «акцию» и дать ее «завершить». Женщина вызвала полицию.

Просим прощения за предоставленные неудобства! Убедительно просим не вскрывать и не трогать проекцию. За дверью, окнами и в проекторе установлено СВУ. Проекция должна проиграть до 03:00! В случае проникновения в квартиру, снятия проектора и его отключения сработает детонация. Отключение света не поможет, стоит внешний АКБ. Просим не вмешиваться в данную акцию и дать завершить, — говорилось в записке, оставленной на двери.

После обнаружения листовки женщина вызвала полицейских. Саперы обследовали здание и вскрыли квартиру, взрывных устройств не обнаружили. По данным SHOT, оборудование, похожее на проектор, внутри действительно имелось, но не работало. Устройство забрали на экспертизу.

Как утверждает SHOT, хозяйка квартиры сдала ее некоему молодому человеку из Подмосковья, а сама улетела в ОАЭ отмечать день рождения. С полицейскими объясняется ее муж, а оперативники ищут пропавшего квартиросъемщика.

Ранее сообщалось, что московская полиция разыскивает автора Telegram-канала, который угрожал устроить теракт в «Москва-Сити». По данным журналистов, администратор канала подробно делился планами нападения на деловой центр и публиковал фотографии с оружием.