Baza: полиция ищет автора Telegram-канала о теракте в «Москва-Сити»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Москве полиция разыскивает автора Telegram-канала, угрожавшего устроить теракт в «Москва-Сити», сообщает Baza. Правоохранители узнали об этом от местного жителя, получившего ссылку от подруги девушки, которой, в свою очередь, ссылку на канал скинул некий парень, с которым та переписывалась в приложении для знакомств Tinder. В канале подробно описывались планы нападения на деловой центр, в том числе публиковались снимки с оружием.

Ожидал, что заведу этот канал еще полгода назад, но времени так не хватает, а еще эти мысли сжирают меня с каждым днем, я всем сердцем не могу терпеть это место, — говорится в одном из постов.

Канал была создан в начале марта. Автор писал посты, в которых признавался в ненависти ко всем людям в «Москва-Сити», где работал несколько лет, и угрожал, что до 15 марта планирует устроить там теракт. В канале также размещены фотографии с пистолетом, который он угрожал использовать для атаки. Автор утверждал, что также приготовил для нападения взрывчатку.

Злоумышленнику может грозить уголовная статья о заведомо ложном сообщении о теракте.

Ранее в Подмосковье задержали подростка, написавшего в соцсети о готовящемся теракте в школе. Приехавшие на место силовики не обнаружили взрывчатку. После этого они вычислили автора сообщений и приехали к нему домой. Десятиклассник сказал, что просто хотел пошутить.