Крупный пожар произошел на складе в Москве На юге Москвы горит склад на площади 300 квадратных метров, произошло обрушение

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

На юге Москвы произошел пожар в помещении склада. Площадь возгорания составила около 300 квадратных метров. В ходе горения строение обрушилось. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию в экстренных службах.

На Грайвороновской улице, дом 5 произошло возгорание на складе. Площадь пожара — 300 квадратных метров, строение обрушилось по всей площади, — рассказал собеседник агентства.

В ходе пожара огонь также частично перешел на соседнее строение.

О пострадавших не сообщается.

В настоящее время предпринимаются попытки ликвидации огня.

Ранее сообщалось, что в московской промзоне во 2-м Котляковском переулке произошел пожар на площади в 6 квадратных метров, в результате которого пострадал один человек. По данным СМИ, в промзоне взорвался контейнер с топливом. Пострадавший мужчина получил ожоги рук и ног.

Также стало известно о двух взрывах в подмосковном Осташево. По информации канала, вспыхнул спиртзавод, принадлежащий компании «Константа-Фарм М», которая производит спиртосодержащую фармацевтическую продукцию. Площадь пожара составляла 1000 квадратных метров. Возгоранию был присвоен повышенный ранг сложности.