Коз из спального района Москвы поймали на дебоше Козы из московского района Бутово забрались на припаркованный автомобиль

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

В московском спальном районе Бутово стадо местных коз истоптало припаркованный автомобиль, передает Telegram-канал «Мослента». На кадрах, опубликованных каналом, видно, как животные забираются на капот и крышу легковой машины серебристого цвета, стоящей на парковке.

На видео можно заметить, что сперва на капот автомобиля взбираются козлята, а за ними следуют уже взрослые животные. О том, причинен ли имуществу ущерб в результате действий коз, не сообщается.

Ранее стало известно, что верблюд устроил настоящее шоу с танцевальной программой в экопарке Московской области. Зрителями представления стали ламы, альпаки и коза, которые были шокированы происходящим.

На опубликованных в Сети кадрах видно, как верблюд размахивает ногами, трясет гривой и показывает грациозную походку на импровизированной сцене, сделанной в загоне. При этом остальные жильцы экопарка показывают свое удивление. Ролик получил сотню восторженных откликов среди комментаторов. Пользователи оценили представление и сделали комплименты верблюду.