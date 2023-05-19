Собянин впервые пойдет на выборы от «Единой России» «Коммерсант»: Собянин впервые будет баллотироваться в мэры от «Единой России»

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин

Мэр Москвы Сергей Собянин в 2023 году будет баллотироваться на новый срок от партии «Единая Россия», сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источник, близкий к столичной мэрии. Два первых раза он участвовал в выборах как самовыдвиженец.

Действующий мэр Москвы Сергей Собянин планирует вновь баллотироваться на этот пост и принять участие в осенних выборах как кандидат от «Единой России», а не в качестве самовыдвиженца, — подчеркивается в публикации.

В столичном отделении ЕР изданию пояснили, что выдвижение Собянина пройдет на партийной конференции, ее дата станет известна после старта кампании. Такое решение столичного градоначальника глава московского отделения ЕР и зампред Госдумы Петр Толстой объяснил его тесной связью с партией. ЕР является партией президента, вокруг которой консолидируется общество, добавил он.

Также издание привело данные последнего исследования Russian Field, согласно которым Сергея Собянина готовы поддержать сейчас 67% всех опрошенных и 74% тех, кто собирается участвовать в выборах.

Ранее сообщалось, что на выборы мэра Москвы от КПРФ в качестве кандидата рекомендован внук лидера партии Геннадия Зюганова. Об этом сообщил первый заместитель председателя ЦК КПРФ, депутат Госдумы Юрий Афонин. По его словам, 34-летний Леонид Зюганов имеет опыт работы в думе столицы и хорошо знает проблемы Москвы.