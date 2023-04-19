Внук своего деда: в КПРФ назвали свою кандидатуру на выборы мэра Москвы КПРФ намерена выдвинуть внука Зюганова в качестве кандидата в мэры Москвы

Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press

На выборы мэра Москвы от КПРФ в качестве кандидата рекомендован внук лидера партии Геннадия Зюганова. Об этом сообщил первый заместитель председателя ЦК КПРФ, депутат Госдумы Юрий Афонин. По его словам, 34-летний Леонид Зюганов имеет опыт работы в городской думе столицы и хорошо знает проблемы Москвы.

Сегодня состоялось заседание кадровой комиссии при президиуме ЦК КПРФ, где мы обсудили кандидатов в губернаторы и заксобрания, в том числе в мэры Москвы. После обсуждения решили единогласно рекомендовать на этот пост члена бюро Московского горкома, председателя комиссии по науке и промышленности Мосгордумы Леонида Зюганова, — сказал Афонин.

Он также добавил, что Зюганов-младший пользуется внутрипартийной поддержкой и имеет «достаточно авторитета и опыта для такой кампании».

Выборы мэра Москвы пройдут осенью этого года в рамках единого дня голосования. В настоящее время пост столичного градоначальника занимает Сергей Собянин. Впервые он был утвержден в этой должности Мосгордумой по представлению действовавшего на тот момент президента РФ Дмитрия Медведева 21 октября 2010 года. После этого Собянин дважды переизбирался на этот пост. На предыдущих выборах в 2018 году за него проголосовали 70% пришедших на избирательные участки москвичей.

Леонид Зюганов — старший внук руководителя российских коммунистов. Он родился в Москве в 1988 году, учился на социологическом факультете МГУ. В 2010 году начал работать помощником депутата Государственной думы. С 2014 года является депутатом Мосгордумы, руководит фракцией коммунистов.

Ранее Геннадий Зюганов заявил, что одним из необходимых и основополагающих качеств для президента России является умение взять на себя нагрузку. По словам лидера КПРФ, руководитель страны берет на себя большую ответственность, поэтому партия должна серьезно подходить к выбору своего кандидата.