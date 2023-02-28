Зюганов назвал необходимые качества для кандидата в президенты Зюганов назвал умение взять на себя нагрузку необходимым качеством для кандидата в президенты

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Геннадий Зюганов

Умение взять на себя нагрузку является одним из необходимых и основополагающих качеств для президента, считает лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов. Он рассказал KP.RU, что лидер страны берет на себя большую ответственность, поэтому надо серьезно подходить к выбору кандидата от партии.

Лидеры всегда должны быть готовы взять на себя нагрузку при самых сложных вызовах. <...> Это надо серьезно смотреть. И кому бы сейчас ни предложили эту должность, это тяжелейшая нагрузка и огромная ответственность, — пояснил политик.

По словам Зюганова, на ближайших выборах президента России успех ждет тех, кто сумеет собрать сильную команду и подготовить программу, которая отвечает запросам жителей страны. Кроме того, потенциальные лидеры должны предоставить решение для обеспечения мира и победы над нацизмом.

Выдержат те, кто сумеет сформировать сильную команду, кто в состоянии подготовить реальную программу, кто получит соответствующую поддержку граждан страны, кто предложит программу, которая позволит стране возродиться и обеспечить мир, одолеть нацизм, фашизм и бандеровщину, — заключил лидер КПРФ.

Зюганов ранее на встрече с президентом Владимиром Путиным заявил, что Россия должна победить в ходе специальной военной операции на Украине. Лидер КПРФ подчеркнул, что страна ведет борьбу с «нацистами» и с Европой, «попавшей под пяту американцев».