В дептрансе рассказали, какие улицы перекроют в Москве 9 Мая Дептранс: в центре Москвы перекроют движение 9 мая

Фото Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Москве в связи с празднованием 77-й годовщины победы в Великой Отечественной войне полностью перекроют участки улиц Кадырова и Академика Виноградова, а также запустят двустороннее движение на участках Дегтярного и Никитинского переулков, сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта. Также движение транспорта перекроют в центре города для проведения акции «Бессмертный полк».

Так, с 15:00 до 15:30 автомобилисты не смогут проехать по участку от улицы Тёплый Стан до Проектируемого проезда № 6259. Вечером, с 21:30 до 22:30 будет перекрыт участок улицы Кадырова от улицы Бунинская Аллея до улицы Адмирала Лазарева.

При этом весь день 9 мая с 00:01 до 23:59 на участке от Тверской улицы до Малой Дмитровки в Дегтярном переулке и на участке от Тверской до Большой Никитской в Никитском переулке будет действовать двустороннее движение.

Также 9 мая в Москве состоится акция «Бессмертный полк», в связи с чем с 05:00 будут перекрыты Тверская, Тверская-Ямская, Моховая улицы, Театральный проезд, улица Охотный Ряд, Большой Москворецкий мост, Кремлёвская и Москворецкая набережные, а также Ленинградский проспект, съезды с Третьего транспортного кольца (ТТК) на этот проспект в сторону области и разворот в районе пересечения с ТТК. Ограничения будут действовать до окончания мероприятия.

На Пятницкой улице и Большой Ордынке «Бессмертный полк» начнётся в 15:00, где также будет перекрыто движение транспорта.

7 мая в Москве прошла генеральная репетиция парада Победы. В городе перекрыли ряд улиц и изменили режим работы нескольких станций метрополитена в связи с обилием военной техники на улицах города. В параде примут участие 11 тысяч военнослужащих, а также будет задействована 131 единица современного вооружения и военной техники, 77 самолетов и вертолётов. В частности, над городом пролетят бомбардировщики Ту-160, Ту-22М3, а также истребители Су-57, Су-35 и МиГ-31. Также по Красной площади проследует российская бронетехника, системы ПВО и пешие расчёты.