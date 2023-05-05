Как будут работать метро, парковки 9 мая: что можно и нельзя в Москве Москвичи и гости столицы 6–9 мая столкнутся с традиционными ограничениями, связанными с празднованием Дня Победы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В период майских праздников с 6 по 9 мая москвичи и гости столицы столкнутся с традиционными ограничениями, связанными с празднованием Дня Победы — от запрета парковки до временного перекрытия дорог и выходов из метро. Как пройдет День Победы в Москве, как будут работать метро, парковки, каршеринг 9 мая — в материале NEWS.ru.

Где нельзя парковаться 9 мая в Москве

Официальный сайт дептранса Москвы сообщает, что временный запрет на парковку вводится 6 мая в Оружейном переулке, на Тверском и Новинском бульварах, Волгоградском проспекте, Кремлевской, Кадашевской и Устьинской набережных, а также на улицах Петровка, Солянка, Моховая, Тверская и на Проектируемом проезде № 3502. Ограничения действуют до 13:00 9 мая.

Также с 00:01 8 мая до 13:00 9 мая временно запретят парковку на Садовом кольце, улицах Новый Арбат и Большая Якиманка. Кроме того, парковаться запретят с 00:01 9 мая и до окончания праздничных мероприятий на боковом проезде Кутузовского проспекта и на улице Генерала Ермолова.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Где перекроют движение в Москве 9 мая

Ведомство также сообщило, что 7 мая с 05:00 до 08:00 перекроют движение по Проектируемому проезду № 3502, Волгоградскому проспекту, Оружейному переулку и Новинскому бульвару. Также 7 мая с 05:30 и до окончания мероприятий перекроют движение в Оружейном переулке, по улицам Тверская, Петровка, Моховая, Солянка, по Кремлевской, Кадашевской и Устьинской набережным. Кроме того, 7 мая с 10:00 и до окончания мероприятия закроют Большой Путинковский переулок, Тверской и Страстной бульвары.

Дептранс отметил, что 9 мая в Москве перекроют движение:

— с 05:00 до 08:00 по Проектируемому проезду № 3502, Волгоградскому проспекту, Оружейному переулку и Новинскому бульвару;

— с 05:30 и до окончания мероприятий в Оружейном переулке, по улицам Тверская, Петровка, Моховая, Солянка, по Кремлевской, Кадашевской и Устьинской набережным;

— с 10:00 и до окончания мероприятий по Волгоградскому проспекту, Садовому кольцу, улицам Новый Арбат и Большая Якиманка;

— с 16:30 и до 23:00 на боковом проезде Кутузовского проспекта и по улице Генерала Ермолова;

— с 21:50 и до 22:10 по Центральному проспекту, Озерной аллее, проезду № 4922;

— с 22:00 и до 22:15 по Вологодскому проспекту и Сельскохозяйственной улице.

Что с каршерингом в Москве в майские праздники

В Telegram-канале «Дептранс. Оперативно» говорится, что до 10 мая в центральной части Москвы ограничат доступ к сервисам краткосрочной аренды автомобилей, станет временно недоступна функция начала и завершения аренды.

«В связи с проведением мероприятий в центральной части города до 10 мая будет ограничен доступ к сервисам краткосрочной аренды автомобилей. В центральной части города временно станет недоступна функция начала и завершения аренды. Просим пользователей быть внимательнее и обращать внимание на рекомендации операторов аренды автомобилей», — заявили в ведомстве.

Как будет работать метро 9 мая в Москве

Telegram-канал столичного дептранса сообщил, что 9 мая в Москве будут закрыты на выход несколько станций метро.

Так, 7 и 9 мая пассажиры не смогут выйти из вестибюлей на станциях «Охотный Ряд», «Театральная», «Площадь Революции», «Арбатская», «Библиотека имени Ленина», «Боровицкая» и «Александровский сад» с момента открытия метро и до окончания мероприятий.

«Входы и пересадки будут работать в обычном режиме», — говорится в сообщении.

Помимо этого, москвичей и гостей города предупредили о возможных изменениях в работе станций «Маяковская», «Пушкинская», «Лубянка», «Тверская», «Чеховская» и «Китай-город».

Читайте также:

День Победы в 2023 году: бояться ли терактов 9 Мая, что говорят эксперты

«Бессмертный полк» отменили. Правда ли есть опасность терактов 9 мая?

Стало известно, как пройдет парад Победы 9 мая в Москве