«Известия» показали, что осталось от сгоревшего цветочного склада в Москве «Известия» опубликовали свежие кадры со сгоревшего цветочного кадра в Москве

Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости

Издание «Известия» опубликовало свежие кадры со сгоревшего в центре Москвы цветочного склада. На месте продолжают работать сотрудники следственных органов. Авторы публикации отмечают, что несмотря на масштаб разрушений, местные власти отказались сносить постройку, поскольку она была сооружена в 1861 году и считается исторической. Здание в будущем будет восстановлено.

Пожар на складе цветов на Комсомольской площади произошел 20 ноября. Площадь возгорания составила 2,5 тысячи квадратных метров, рухнули перекрытия между первым и вторым этажами. Тушение огня осложнялось сложной планировкой внутри здания и повышенной пожарной нагрузкой. По официальным данным, в результате происшествия погибли семь человек. Также пожарные эвакуировали семь человек, которые прятались от огня в холодильнике.

По делу о пожаре были арестованы учредитель и гендиректор ООО «Нова Флоре» Антон Мачелюк и специалист по охране труда и пожарной безопасности на железнодорожной станции Москва-Ленинградская Владимир Коновалов.

В двухэтажном помещении склада регулярно устраивали вечеринки. На первом этаже обустраивали танцпол, на втором — бар и столики, на которых горели свечи. Проходила ли такая вечеринка в день, когда случился пожар, пока неизвестно.

Ровно три года назад в здании также случился пожар, для тушения которого использовали пожарный поезд. В Сети нашлось видео с рекламой одной из цветочных компаний, которая располагалась по указанному адресу. На нем видно, как захламлен двор склада.