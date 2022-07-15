В Шереметьево из багажа пассажиров пропал 21 млн рублей Грузчик аэропорта Шереметьево украл из багажа пассажиров 21 млн рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Грузчик столичного аэропорта Шереметьево выкрал 21 млн рублей из багажа пассажиров, летевших рейсом Москва — Бишкек, передает ТАСС. Инцидент произошел во время погрузки чемоданов.

По предварительным данным, 35-летний грузчик компании «Шереметьево Хэндлинг» Николай Андрияшин обнаружил багаж, в котором находились денежные средства. В одном чемодане мужчина нашел 10 млн рублей, в другом — 11 млн рублей, которые и присвоил себе.

Грузчик задержан. По факту инцидента возбуждено уголовное дело, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее Гагаринский суд Москвы признал топ-менеджера «Аэрофлота» Владимира Александрова виновным в хищении более 250 млн рублей у компании. Он получил семь лет колонии. Экс-начальница отдела взаимодействия с органами госвласти «Аэрофлота» Татьяна Давыдова получила шесть с половиной лет, а адвокаты Александр Сливко и Дина Кибец — шесть с половиной лет и шесть лет лишения свободы соответственно.