Град размером с яйцо обрушился на Москву

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Жители Москвы сообщают о выпадении града размером с перепелиное яйцо на улицах города. На фотографиях, которые опубликовал Telegram-канал «Новости Москвы», видно, как градины еле помещаются в ладони людей.

Пользователи Сети рассказали, что боятся выходить на улицы, однако им необходимо это сделать, чтобы защитить автомобили от последствий выпадения града.

Поехали в ТЦ прятать машины, — заявил один из комментаторов.

Ранее стало известно, что движение поездов на «зеленой» ветке московского метро парализовано из-за деревьев, склонившихся над открытым участком путей, сообщается в Telegram-канале дептранса. Поезда временно не ходят от станции «Автозаводская» до «Орехово, уточнили в ведомстве.