Google оштрафовали на 4,6 млрд рублей за неудаление запрещенной информации ТАСС: суд в Москве утвердил оборотный штраф Google на 4,6 млрд рублей

Мосгорсуд счел законным взыскание 4,6 млрд рублей с компании Google в качестве штрафа за неоднократное неудаление запрещенных в РФ сведений и недостоверной информации о спецоперации на Украине, сообщили ТАСС в пресс-службе суда. Это уже третий оборотный штраф компании за неудаление недостоверного и запрещенного контента.

Московский городской суд оставил постановление Таганского районного суда Москвы о назначении административного наказания в виде административного штрафа в отношении Google LLC-Google LLC в размере 4 611 738 636 рублей без изменения, апелляционную жалобу заявителя — без удовлетворения, — заявил представитель суда.

Это третий оборотный штраф компании за неудаление недостоверного и запрещенного контента в России. В 2021 году корпорацию оштрафовали на 7,2 млрд рублей, в 2022 году — 21,07 млрд рублей.