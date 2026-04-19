«Сердце в клочья разрывалось»: раскрыта реакция детей Чекалина на приговор

Дети блогера Артема Чекалина расплакались после вынесения ему приговора по делу о выводе 250 млн рублей за границу, рассказал Telegram-каналу «112» его брат Аркадий. При этом, по словам мужчины, Чекалин отличный отец.

Знаете, трое детей, которые очень сильно привязаны к отцу. Артем как отец — он отличный, прямо от души, хороший очень. Вы знаете, эти слезы, которые я видел, когда они уезжали, — это страшно. Сердце в клочья разрывалось, — сказал Аркадий.

Ранее адвокат Станислав Вершинин выразил мнение, что у Чекалина практически нет шансов на отмену приговора. В то же время, по мнению эксперта, снижение срока или переквалификация теоретически возможны, если вышестоящая инстанция согласится с доводами защиты об отсутствии валютного состава.

До этого бизнесмен Андрей Ковалев назвал приговор Чекалину слишком мягким. Он считает, что трое детей блогера и рак четвертой стадии с метастазами у его бывшей жены не должны быть смягчающими обстоятельствами. Ковалев также усомнился в правдивости диагноза знаменитости, которая активно делится с подписчиками личной жизнью даже во время лечения.