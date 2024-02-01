ФНС планирует взыскать миллиарды рублей с ушедшей из России компании ФНС планирует взыскать 12,9 млрд рублей с IKEA

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Федеральная налоговая служба подала иск на 12,9 млрд рублей к ООО «ИКЕА Торг». Организация является одной из структур шведского ретейлера IKEA, прекратившего свою работу в России. Информация из картотеки свидетельствует о том, что иск от межрегиональной инспекции ФНС по крупнейшим налогоплательщикам был зарегистрирован Арбитражным судом Московской области.

В документе указывается, что иск поступил в суд 30 января. На данный момент он не принят к рассмотрению. При этом в картотеке не указывается, что именно послужило основанием для подачи документа в суд.

Ранее сообщалось, что суд в Москве назначил компании Amazon оборотный штраф в размере более 200 млн рублей. За нарушение, связанное с отсутствием представительства в РФ, юридическим лицам грозит штраф в размере от 1/15 до 1/10 совокупного размера суммы выручки за календарный год.

Летом 2023 года Роскомнадзор пополнил перечень иностранных компаний, подлежащих «приземлению». В него вошли еще 12 иностранных провайдеров хостинга. Помимо Amazon, в списке указываются Hetzner Online GmbH, Network Solutions, WPEngine, HostGator.com, Ionos, DreamHost, FastComet, а также GoDaddy.com, Bluehost, Kamatera и DigitalOcean.