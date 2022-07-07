Главу центра академии ракетных наук арестовали по делу о мошенничестве Суд в Москве арестовал главу научного центра Академии ракетных наук Андрея Грудзинского

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве арестовали директора научного центра высоких технологий Российской академии ракетных и артиллерийских наук Андрея Грудзинского. Его подозревают в особо крупном мошенничестве. Постановление о заключении Грудзинского под стражу вынес Басманный суд по ходатайству следствия, сообщает ТАСС.

Басманным районным судом Москвы 6 июля удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Грудзинского Андрея, подозреваемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), — цитирует агентство сообщение пресс-службы суда.

Согласно постановлению, в СИЗО Грудзинскому предстоит пробыть до 22 августа. Подробности дела не раскрываются.

Ранее сообщалось, что СКР направил в Басманный суд ходатайство о заочном аресте научного руководителя Института научной информации по общественным наукам (ИНИОН) РАН Юрия Пивоварова. Его обвиняют в крупной растрате. В настоящее время он находится в международном розыске.