Гастрономический гид «Мишлен» не снимет звезды с московских ресторанов

Фото: Britta Pedersen/dpa/Global Look Press

Гастрономический гид «Мишлен» не будет отменять звезды московских ресторанов, отмеченных ранее экспертами ресторанного рейтинга, сообщил РБК представитель гида. Московские заведения смогут сообщать о своей награде, но только «с указанием года и города». Однако представитель «Мишлен» отметил, что подтверждать звезды российских ресторанов в 2023 году гид не будет.

«Мишлен» планировал расширить гастрономический гид по России и оценить рестораны не только в Москве, но и в Петербурге. Но после начала боевых действий на Украине гид пересмотрел свои планы.

В октябре 2021 года впервые российские рестораны включили в международный гид «Мишлен». Две звезды получили два московских заведения — Artest-Chef’s Table и Twins Garden. По одной звезде получили Selfie, «Белуга», Grand Cru, White Rabbit, Biologie, «Сахалин», «Савва».

Россия — 33-я страна, рестораны которой вошли в гид «Мишлен». Власти Москвы рассчитывают, что это поможет развитию гастротуризма и повышению привлекательности города.

Гид «Мишлен» — один из самых влиятельных ресторанных рейтингов мира. Критерии включения в список остаются до сих пор коммерческой тайной. Высшим признанием считаются три звезды «Мишлен».