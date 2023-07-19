Свыше 50 автомобилей повреждены в результате ливня в Москве

Фото: Павел Бедняков/РИА Новости

В экстренных службах Москвы сообщили РИА Новости, что из-за ливня с грозой были повалены 57 деревьев, повреждения получили 55 автомобилей. Информация о пострадавших из-за непогоды пока не поступала.

В Москве повалены 57 деревьев и повреждены 55 автомобилей, — говорится в сообщении.

Согласно прогнозам метеорологов, ливень с грозой, сопровождающийся сильными порывами ветра, продолжится в Москве 19 июля. Дожди уже накрыли центральную, западную, южную, а также восточную части города. Предполагается, что они закончатся ближе к вечеру.

Специалисты МЧС России рекомендуют водителям избегать внезапных маневров во время ливня, а также увеличить дистанцию от впереди идущих машин. Пешеходам советуют обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.

Представители пресс-службы Мосгорпарка ранее заявили о закрытии парков культуры и отдыха в Москве из-за неблагоприятных погодных условий. В ведомстве выразили надежду на их скорое открытие. Также был закрыт Московский зоопарк. Аэропорты столицы работают в штатном режиме.