Экс-мундепу из Москвы утвердили приговор Мосгорсуд утвердил приговор экс-мундепу Хараидзе в четыре года колонии

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Мосгорсуд утвердил приговор бывшему муниципальному депутату Кетеван Хараидзе в четыре года колонии общего режима по делу о мошенничестве, сообщил Telegram-канал SOTA. Таким образом суд признал законным решение Тверского районного суда, помимо прочего назначившего экс-мундепу 700 тысяч рублей штрафа. Ее и соучастника обязали выплатить 5 млн рублей в пользу Андрея Степанова, представителя компании-застройщика, который проходит потерпевшим.

Суд признал Хараидзе виновной в вымогательстве у Степанова 15 млн рублей. По версии обвинения, экс-мундеп вымогала деньги у представителя компании, угрожая сорвать строительство элитного ЖК в Тверском районе, воспользовавшись конфликтом застройщика «Апарт-проект» с местными жителями, предложив решить вопрос за деньги.

Ключевым свидетелем стал местный житель Гурам Григорян, который, как считает обвинение, знал о взятке и помогал экс-мундепу получить деньги, хотя при обыске у Хараидзе нашли только 10 тысяч рублей. Григорян получил два года колонии.

Адвокаты Степанова назвали приговор Хараидзе гуманным и справедливым. Сторона потерпевшего представителя компании-застройщика в прениях просила вернуть ему 500 тысяч рублей, изъятые из кабинета Григоряна, но суд отказал.

Защитники бывшего мундепа считают, что к их подзащитной относятся предвзято, они указали на ряд ошибок, допущенных при вынесении приговора. В частности, адвокаты Хараидзе обратили внимание на постоянные изменения формулировок и умысла преступления обвиняемой и большое количество несостыковок в материалах дела.

Отдельно отмечено, что пятитысячные купюры были изъяты из зимнего пальто, хотя дело было в середине июня. Сама Хараидзе связывает свое преследование с заявлением о планах участия в выборах в Госдуму, которое она сделала в мае 2021 года. По ее мнению, дело завели для того, чтобы помешать ее депутатской работе.

Хараидзе задержали в ночь на 18 июня 2022 года после того, как в ее доме прошли обыски, в ходе которых у экс-мундепа изъяли телефон, компьютер, а из пальто достали две купюры по 5000 рублей. Через три дня после задержания суд отправил Хараидзе в СИЗО, в знак протеста политик объявила голодовку, после чего в июле суд заменил меру пресечения на домашний арест. С учетом отбытия части срока Хараидзе должна выйти на свободу примерно через полгода.