Депутат Хараидзе объявила голодовку после ареста

https://static.news.ru/photo/892618b8-d0f8-11eb-ab49-96000091f725_660.jpg Кетеван Хараидзе Фото: Keti-Kharaidze/facebook.com

Хамовнический суд Москвы на два месяца арестовал муниципального депутата Тверского округа Кетеван Хараидзе на два месяца. Женщина объявила голодовку в качестве протеста против такого решения, сообщила её адвокат Евгения Григорьева журналистам «Эха Москвы».

В прямом эфире на странице в Facebook главы Тверского округа Якова Якубовича юрист отметила , что мундеп арестована по статье о мошенничестве (с.4 ст. 159 УК РФ).

Политика, которая собиралась участвовать в выборах в Госдуму, задержали ночью 18 июня. Тогда она проходила по делу свидетелем, её отвезли на допрос в Следственный комитет, туда не пускали её адвоката. Кроме того, у неё дома прошёл обыск, в ходе которого силовики изъяли компьютер, телефон и десять тысяч рублей, передаёт «ОВД-Инфо».

Спустя сутки женщине предъявили обвинение по делу о мошенничестве. С её адвоката взяли подписку о неразглашении.

Хараидзе заняла пост муниципального депутата в 2017 году. В 2019 году она планировала участвовать в выборах в Мосгордуму, но ей отказали в регистрации. В мае она сообщила, что планирует идти в Государственную думу по округу 208 (Лефортово и ЦАО).

Накануне силовики задержали ещё одного политика, который сообщал о намерении баллотироваться в Госдуму — петербургского депутата Максима Резника. Его подозревают в незаконном обороте наркотиков. По данным правоохранительных органов, наркотики нашли у родственника политика Ивана Дорофеева.