Экс-главу управы в Москве обокрали, подложив фальшивые деньги и копию часов РБК: у экс-главы управы Северного Медведково Трофимова украли $68 тысяч и часы

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У бывшего главы управы московского района Северное Медведково Бориса Трофимова украли крупную сумму денег и дорогие часы, которые он хранил в сейфе в собственной квартире, сообщает РБК со ссылкой на источники в правоохранительных органах. На месте украденного грабитель оставил фальшивые денежные купюры и поддельные часы.

Подмену на фальшивки экс-глава управы обнаружил днем 9 августа, после чего сразу обратился в полицию. Трофимов заявил, что у него украли около $68 тысяч и €4 тысячи, которые он хранил у себя дома. Часы, также ставшие добычей злоумышленника, экс-чиновник оценил в $50 тысяч.

По данным РБК, в квартире с экс-главой управы также проживает его дочь. Оперативники установили, что к ней приходил ее молодой человек.

Telegram-канал Baza пишет, что сейф находился в квартире дочери Трофимова. По его данным, мужчина подозревает в краже парня своей дочери, который также имел доступ к сейфу.

Борис Трофимов возглавлял администрацию Северного Медведково в 2013–2017 годы. В 2009 году он также выдвигался кандидатом на выборах главы городского округа Балашиха.

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