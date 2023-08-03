У российской семьи украли багаж с драгоценностями на €8,5 млн В аэропорту Барселоны у семьи из России похитили багаж на €8,5 млн

Фото: David Zorrakino/Keystone Press Agency/Global Look Press

У российской семьи в аэропорту Барселоны украли багаж с драгоценностями на сумму €8,5 млн, сообщает Telegram-канал Baza. Злоумышленники похитили чемодан и сумку, в которых лежали кольца с бриллиантами, наличные деньги в валюте, браслеты, колье и часы.

Семья летела из Барселоны в Дубай, с собой они везли несколько чемоданов с драгоценностями. Во время регистрации на рейс вор аккуратно укатил один чемодан с надетой на него эксклюзивной сумкой Hermes Биркин с инкрустированными бриллиантами, пишет Baza. Точную стоимость этой сумки подсчитать не представляется возможным. Речь может идти о редкой сумке Sас Bijou Birkin в розовом золоте, инкрустированной 2712 бриллиантами, цена которой составляет порядка $2 млн.

По информации канала в багаже лежали: 10 тысяч долларов наличными, бриллиантовая брошь Chanel за €750 тысяч, брошь в виде лебедя стоимостью €600 тысяч, часы Bulgari за €800 000, кольцо с бриллиантом 47 карат, финансовая ценность которого достигает €4 млн, кольцо с бриллиантом за €500 тысяч, браслет c бриллиантами Tiffani за €250 тысяч, колье с бриллиантами Versace (€100 тысяч), часы Chopard за €45 000.

Сотрудники полиции по камерам отследили злоумышленника. Они увидели как вор садится в арендованный автомобиль на парковке и задержали его на дороге. В машине были двое мужчин, а с ними украденные чемодан и сумка. Драгоценности злоумышленники сбыть не успели.

Ранее на Чукотке задержали жителя Иркутской области, который пытался провезти на самолет пять килограммов шлихового золота. Драгоценный металл мужчина спрятал в ручке чемодана. Он признался, что работал в 2019–2020 годах обогатителем в местной старательской артели, которая занималась добычей шлихового золота. Оттуда он выносил золото мелкими партиями.