Экс-гендиректору московской клиники Серебрянскому ужесточили обвинение

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Следствие ужесточило обвинение бывшему гендиректору столичной клиники «Медицина 24/7» Олегу Серебрянскому, информирует ТАСС. По данным правоохранительных органов, экс-главу скандального учреждения обвинили в мошенничестве в крупном размере.

Серебрянскому предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 159 УК РФ, — говорится в сообщении.

Олега Серебрянского экстрадировали из Турции в Россию. Сначала его обвинили в смерти пациентки по ст. 238 УК РФ и объявили в розыск. По информации следствия, в результате оказания в клинике услуг, не отвечающих требованиям безопасности, скончалась женщина. Правоохранители задержали объявленного в международный розыск Серебрянского в московском аэропорту по прилете из Турции. Арест Серебрянскому был продлен до 11 августа.

В Санкт-Петербурге сотрудники МВД и ФСБ ранее задержали подозреваемых в махинациях с материнским и земельным капиталами. Оперативные мероприятия прошли одновременно в Кургане, Лангепасе, Северной столице, а также в Дагестане. В результате было установлено, что 45-летняя жительница Петербурга разработала криминальную схему по обогащению за счет городского бюджета. Злоумышленница является уроженкой Дагестана.