Двое рабочих погибли, упав с 14 этажа в Москве В Москве погибли двое рабочих, упав с 14 этажа строящегося офисного центра в Бумажном проезде

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Автомобиль скорой помощи на улице в Москве

Вечером 1 июля в Москве погибли двое рабочих 1998-го и 1989 года рождения, упав с 14 этажа (65 метров) здания, сообщает столичная прокуратура в своем Telegram-канале. По информации надзорного ведомства, трагедия произошла в строящемся офисном центре в Бумажном проезде. По предварительным данным, пилон с людьми зацепил кран, после чего тот опрокинулся.

По предварительной информации, крановщик зацепил подъемной частью крана пилон, что привело к его падению вместе с людьми, — говорится в сообщении.

Проводится процессуальная проверка, ход и результаты которой контролируются прокуратурой, сообщает ведомство.

Ранее стало известно, что в подмосковных Мытищах в одном из офисных зданий, расположенном рядом с местным МФЦ на улице Карла Маркса, обрушился лифт. В момент падения кабины в ней находилось шесть человек. Состояние пострадавших оценивается как средней степени тяжести.