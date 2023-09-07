Baza: двое московских полицейских похитили у задержанного 10 биткоинов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве задержали двоих сотрудников полиции ОВД «Выхино-Жулебино», сообщает Baza. Их подозревают в хищении у задержанного почти 10 биткойнов. По данным Telegram-канала, это порядка 26 млн рублей. Операцию провели 6 сентября сотрудники Федеральной службы безопасности и управления собственной безопасности МВД.

Как отмечается, сам инцидент произошел 19 июля. По версии следствия, два лейтенанта задержали невиновного мужчину на улице Привольной и сообщили, что в отношении него якобы заведено уголовное дело. Получив доступ к его мобильного телефону, они перевели себе с его криптокошелька 9,6 биткоинов.

В среду, 6 сентября, стало известно о задержании в Москве начальника отделения участковых полиции по Южному Бутово Антона Иванько. По версии следствия, он за деньги прикрывал нелегальных мигрантов. Его поймали с поличным, когда представитель компании застройщика передавал ему 120 тысяч рублей за то, чтобы тот «закрыл глаза» на отсутствие регистрации у мигрантов-строителей и их проверки.

Ранее также по делу о взяточничестве задержали временно исполняющего обязанности начальника отдела внутренних дел района «Новогиреево» Владимир Пюрвеев. По делу также проходит участковый района Андрей Мирошниченко. Если Пюрвеев и Мирошниченко будут признаны виновными, им грозит до 10 лет лишения свободы.