ДТП с депутатом Госдумы на мотоцикле попало на видео ДТП с депутатом Госдумы Журавлевым на мотоцикле попало на видео

Фото: Алексей Куденко/РИА Новости

Алексей Журавлев

Кадры ДТП с участием депутата Госдумы от ЛДПР Алексея Журавлева, передвигавшегося на мотоцикле BMW, опубликовал Telegram-канал SHOT. На видео видно, что парламентарий ехал на большой скорости по Кутузовскому проспекту, однако в какой-то момент не справился с управлением.

Мотоцикл перевернулся, а депутат упал на асфальт.

Ранее пресс-секретарь парламентария Татьяна Калегина сообщила NEWS.ru, что в результате ДТП Журавлева госпитализировали с переломом ключицы. Она добавила, что ему не накладывали гипс, в ближайшее время парламентария должны выписать. Пресс-секретарь уточнила, что политик появится уже на ближайшем пленарном заседании Госдумы.