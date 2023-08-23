Дрон ВСУ упал на «Москва-Сити»: что известно, где еще были взрывы

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Утром 23 августа Вооруженные силы Украины атаковали Москву тремя беспилотниками. Один из сбитых средствами ПВО дронов столкнулся со строящимся зданием комплекса «Москва-Сити». В результате происшествия, предварительно, пострадавших нет.

Куда ударили беспилотники

Жители Москвы сообщили, что громкий звук взрыва в районе комплекса «Москва-Сити» раздался около 03:00 мск. Telegram-канал SHOT отметил, что рядом с одной из башен был виден дым. По данным канала, хлопки также были слышны в районе улицы Маршала Жукова и четвертого микрорайона в подмосковном Одинцово. Предполагается, что сработала система ПВО.

Telegram-канал «112» позже показал момент взрыва на территории комплекса «Москва-Сити». На кадрах видна вспышка на фоне зданий, после чего слышен громкий звук.

Как сообщает Telegram-канал Mash, прибывшие на место происшествия экстренные службы приступили к осмотру места разрушения в строящемся здании «Москва-Сити». По предварительной информации, повреждено пять оконных пролетов — с 10-го по 15-й этаж.

После инцидента набережная возле «Москва-Сити» перекрыта, у строящегося здания, куда попал беспилотник, стоят машины экстренных служб, передает Telegram-канал Mash.

На фоне случившегося во всех аэропортах столицы был введен план «Ковер», сообщил Telegram-канал «112». Он подразумевает незамедлительную посадку или вывод из опасной зоны всех гражданских самолетов.

Telegram-канал «Осторожно, Москва» также опубликовал кадры последствий удара дрона по зданию «Москва-Сити», сделанные очевидцами.

Кроме этого, сообщается, что обломки еще одного дрона упали на улицу в микрорайоне Старбеево в Подмосковным Химках, передает Telegram-канал SHOT. Местные жители опубликовали кадры последствий падения беспилотника. По данным канала, в результате инцидента были выбиты стекла в жилом доме.

Комментарии властей

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в ночь на 23 августа силы ПВО сбили беспилотник в Можайском районе Подмосковья. Второй дрон попал в строящееся здание в «Москва-Сити». На место происшествия выехали оперативные службы. В результате инцидента, по предварительной информации, пострадавших нет.

Градоначальник также подчеркнул, что в двух соседних от «Москва-Сити» пятиэтажках выбиты несколько окон.

Министерство обороны РФ сообщило, что средства противовоздушной обороны пресекли очередную попытку Украины совершить террористическую атаку на объекты Москвы тремя беспилотниками самолетного типа.

Два из атакующих столицу дронов были уничтожены средствами ПВО над территорией Можайского и Химкинского районов Подмосковья. Третий БПЛА был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и, потеряв управление, столкнулся со строящимся зданием комплекса «Москва-Сити».

Другие атаки на Москву и Подмосковье

В ночь на 22 августа российские военные пресекли попытку Украины атаковать объекты в столичном регионе, заявили в Минобороны РФ. В ведомстве заявили, что два беспилотника ВСУ были сбиты средствами противовоздушной обороны (ПВО) над Подмосковьем. В результате атаки никто не пострадал.

Собянин в свою очередь заявил, что один вражеский дрон был уничтожен в районе Красногорска, другой — у поселка Часцы.

Утром 21 августа системы противовоздушной обороны уничтожили беспилотный летательный аппарат на подлете к Москве, заявил в своем Telegram-канале мэр города Сергей Собянин. По его словам, в результате инцидента никто не пострадал, разрушений нет.

В ночь на 18 августа беспилотник Вооруженных сил Украины атаковал «Москва-Сити». В Минобороны России заявили, силы противовоздушной обороны успешно сбили дрон, он поменял свою траекторию и рухнул. Падение произошло в районе Краснопресненской набережной. В результате атаки никто не пострадал, значительных разрушений не зафиксировано. В ведомстве назвали атаку беспилотника террористическим актом со стороны Киева.

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