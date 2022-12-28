Дептранс попросил такси не поднимать цены на поездки в Новый год

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Департамент транспорта Москвы обратился ко всем крупным операторам и таксомоторным компаниям Москвы с просьбой не поднимать стоимость поездок перед Новым годом, в праздничную ночь и во время каникул, сообщается в Telegram-канале ведомства. Как подчеркнул его глава Максим Ликсутов, услуга такси должна всегда быть безопасной, доступной и удобной для большинства жителей.

Понимаем, что многие москвичи и гости города воспользуются этой услугой в предновогодние дни, в новогоднюю ночь и во время длинных выходных, поэтому попросили всех агрегаторов устанавливать привычные для пассажиров цены, — заявил Ликсутов.

Ранее сообщалось, что с 20:00 31 декабря до 06:00 1 января проезд на метро, МЦК, а также в автобусах, электробусах и трамваях в Москве будет бесплатным. Наземный транспорт будет работать в усиленном режиме на 157 маршрутах, на 66 из них — всю новогоднюю ночь, еще на 91 — до 03:30. Московские центральные диаметры будут доступны для пассажиров до 02:30.

Вагоны метро и эскалаторы оборудованы экранами, на которых будут транслировать поздравления президента России Владимира Путина и мэра Москвы Сергея Собянина для тех, кто встретит праздник в подземке. К празднику в городе украсили 1460 автобусов, 50 электробусов, 20 трамваев «Витязь-Москва» и 11 вагонов МЦД.