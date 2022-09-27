Cпецборт МЧС России доставил в Москву пострадавших при стрельбе в Ижевске

Фото: Сергей Кузнецов/РИА Новости

Cпецборт МЧС России доставил в Москву пострадавших при стрельбе в школе в Ижевске, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства. В полете пациенты находились в специальных медицинских модулях, их сопровождали медики отряда МЧС «Центроспас», специалисты Минздрава, а также психологи МЧС.

Спецборт МЧС России приземлился в подмосковном аэропорту Жуковский. Ил-76 доставил пострадавших в ижевской школе № 88, — сказали в МЧС.

26 сентября в полицию Ижевска поступил звонок о стрельбе в школе № 88. В тот день мужчина в черном костюме ворвался в класс и открыл стрельбу по детям и учителям из огнестрельного оружия. Он был вооружен двумя травматическими пистолетами, переделанными под стрельбу боевыми патронами. Нападавший убил 17 человек, среди которых 11 детей. После нападения мужчина покончил с собой.

Впоследствии глава Минздрава РФ Михаил Мурашко сообщил, что 15 пострадавших, включая двоих взрослых и 13 детей, планируется эвакуировать на лечение в Москву. По его словам, они прошли дополнительные обследования, трое из них остаются в крайне тяжелом состоянии.