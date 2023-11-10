Черного щенка с белыми лапами оставили на произвол судьбы в столичном метро Дептранс Москвы ищет хозяев оставленного в метро черного щенка с белыми лапами

Фото: t.me/DtRoad

В столичном метро сотрудники обнаружили сумку, в которой находился черный щенок с белыми лапами, сообщает пресс-служба дептранса Москвы. Пока в ведомстве пытаются найти искомого владельца животного и не планируют отдавать в приют для пристройства. На склад утерянных вещей живые находки тоже не отправляют.

Черного щенка с белыми лапками обнаружили в забытой сумке на лавочке на одной из станций. К сожалению, владелец до сих пор с нами не связался, но мы верим, что за малышом вернутся. Мы не передаем животных на склад забытых вещей, а отправляем в приюты, и там питомцы ждут своих хозяев, — сообщили в ведомстве.

Чтобы забрать маленького пса, хозяину придется позвонить по номеру 3210 с мобильного телефона, где операторы подскажут, как действовать. Владельцу придется показать ветеринарные документы на животное или фото со щенком, а также назвать станцию, на которой он забыл щенка.

Летом 2022 года пассажир Московского метрополитена забыл клетку с лисой на станции «Бульвар Рокоссовского». Тогда находку передали в приют благотворительного фонда защиты животных.