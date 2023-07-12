Блогер-трансгендер Хилми Форкс задержан в Москве

Фото: t.me/hilmi_forks1

Хилми Форкс

Директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила в Telegram, что в Москве задержали блогера-трансгендера Хилми Форкса. Его подозревают в публичной демонстрации и распространении порнографических материалов. Возбуждено уголовное дело.

На юге столицы полицейскими задержан блогер-трансгендер Хилми по подозрению в публичной демонстрации и распространении порнографических материалов. Следствием ОМВД России по Даниловскому району возбуждено уголовное дело по п. «б» части 3 статьи 242 УК РФ, — написала Мизулина.

Она также добавила, что с блогера взята подписка о невыезде. Форксу грозит до 6 лет тюрьмы.

10 июля в СМИ появилась информация, что Форкс устроил драку с одним из посетителей ресторана быстрого питания в центре Москвы. Сообщалось, что блогер ударил мужчину ногой, после чего между оппонентами возникла перепалка.

В январе текущего года столичные правоохранители возбудили административное дело в отношении Форкса за пропаганду ЛГБТ. После этого он покинул Россию, но после того, как дело было закрыто, вернулся.