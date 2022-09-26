В полиции проверяют на годность к военной службе заявителей и задержанных Baza: полиция Москвы начала проверять на годность к военной службе заявителей и задержанных

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

В отделах полиции Москвы проверяют всех заявителей, задержанных и других граждан на годность к военной службе, сообщает Telegram-канал Baza. Сотрудники органов правопорядка ищут уклонистов и сразу же передают их в военкоматы.

Столичные полицейские получили устное указание проверять категории годности мужчин, которые попадают в их отделы. Такая процедура касается всех: заявителей, задержанных и других граждан, которые взаимодействуют с правоохранителями, — сказано в сообщении.

Если среди попавших в отделение лиц окажется годный к службе человек, полицейские должны позвонить в ближайший военкомат. Оттуда сразу же придет сотрудник с повесткой. Мужчины стали реже обращаться в московские отделы полиции, отмечает Baza.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков признал случаи нарушения указа главы государства о частичной мобилизации и выразил надежду на то, что все ошибки при призыве будут исправлены.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков создал комиссии в военкоматах для борьбы с перегибами частичной мобилизации, и с каждым случаем власти будут разбираться отдельно. Указом Клычкова были созданы листы единого образца для обращений граждан, с указанием в них ФИО, адреса и телефона для связи, где мобилизованные смогут высказать свои пожелания.

