Два человек сгорели заживо в автомобиле в центре Москвы Два человека погибли в результате ДТП на Зубовском бульваре в Москве

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Москве автомобиль на высокой скорости врезался в стену здания и загорелся. В результате погибли по меньшей мере два человека. Об этом сообщается в Telegram-канале департамента транспорта столицы.

Инцидент произошёл на Зубовском бульваре столицы. По имеющимся данным, автомобиль проехал на красный свет. На перекрёстке он задел такси, после чего врезался в стену и загорелся.

Девушка, ставшая свидетелем ДТП, рассказала РИА Новости, что как минимум двое из этой машины «сгорели заживо».

По информации Telegram-канале 112, два человека погибли, ещё несколько пострадали. На месте работают экстренные службы. Движение по Пречистенке затруднено.