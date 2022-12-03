Сотни пассажиров не могут вылететь из Москвы в Египет

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Около 420 пассажиров борта Red Wings более 9 часов не могут вылететь из аэропорта Шереметьево в египетский Шарм-эш-Шейх, сообщает «Москва 24» со ссылкой на очевидцев. По их словам, рейс должен был вылететь 3 декабря в 00:05 мск, однако пассажиры до сих находятся на территории аэропорта. Как следует из информации на онлайн-табло аэропорта, отправление планируется в 10:30.

По словам очевидца, изначально рейс был задержан на час. Затем всех пассажиров посадили на борт самолета и продержали там более шести часов. После этого командир экипажа заявил, что у него закончена смена и попросил всех покинуть воздушное судно. Официального комментария от перевозчика по сложившейся ситуации пока не поступало.

Проблемы с вылетом в популярный у туристов город Египта возникли и у пассажиров AlMasria Universal Airlines: их рейс был задержан ночью на три часа и вылетел в 03:20 мск вместо 00:05 мск.

12 ноября самолет рейса Тель-Авив — Москва вместо запланированной технической посадки в Минеральных Водах из-за тумана сел в аэропорту Махачкалы. Полет выполнялся российской авиакомпанией Red Wings на самолете SSJ100.

Ранее сообщалось, что командир Boeing, выполняющего рейс из Новокузнецка в Санкт-Петербург, скончался на борту самолета в аэропорту Омска. Решение о вынужденной посадке принял второй пилот, командир корабля скончался до приезда скорой помощи.