112: в подмосковной Коломне упал беспилотник

Фото: Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В городе Коломне Московской области в лесополосе упал беспилотный летательный аппарат, сообщает Telegram-канал 112. Экстренные службы выехали на место его обнаружения.

На месте эксперты обнаружили обломки крыла, двигатель и небольшую воронку рядом.