«112»: в Москве мужчина убил жену и покончил с собой

Москвич Денис Пучнин убил жену Екатерину, а после покончил с собой, сообщает «112». По информации Telegram-канала, об этом рассказала мать убитой 28-летней девушки. Утром 1 октября она получила смс-сообщение от зятя о том, что он расправился с ее дочерью из-за ревности. Пучнин написал, что Екатерина якобы изменяла ему.

В Telegram-канале уточняется, что после того, как мужчина совершил преступление, он покончил с собой. У пары осталась шестилетняя дочь, которую мужчина отвез к теще до трагедии.

По информации РЕН ТВ, инцидент произошел на улице Академика Скрябина в Москве. Супруг ворвался в квартиру, нанеся жене около девяти ножевых ранений. После этого девушка скончалась.

Телеканал сообщает, что пара находилась на стадии развода. Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства случившегося.

26 сентября 58-летний жителя Москвы повздорил с секьюрити клуба «16 тонн», после чего удалился. Через некоторое время он вернулся и открыл стрельбу. Нападавший начал стрелять по охранникам со стороны главного входа, возле лестницы, ведущей на второй этаж. Пуля задела одного из них — 27-летнего Александра Матвиенко. Очевидцы сообщили о трех выстрелах.