«112»: экс-бойфренд Волочковой покончил с собой в СИЗО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Анастасия Волочкова

Telegram-канал «112» сообщает, что экс-бойфренд Анастасии Волочковой Сергей Кузнецов покончил с собой в московском СИЗО. По его данным, тело предпринимателя нашли в камере «Матросской Тишины». Как выяснил канал, труп обнаружил сокамерник Кузнецова.

Кузнецов находился в следственном изоляторе с мая 2023 года, когда его жена Анастасия Кондрачук написала заявление в полицию на супруга, заявив, что он ее избил. Сообщалось, что у нее была диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, внутреннее кровотечение, множественные ушибы и синяки.

В суде Кузнецов сообщил, что готов сотрудничать со следствием, а причиной произошедшего назвал ревность. Он утверждал, что сам отвез побитую любимую в медпункт и все время был рядом.

Волочкова прокомментировала ситуацию с избиениями. По словам балерины, Кузнецов — вспыльчивый и эмоциональный человек, однако он никогда не поднимал на нее руку. За несколько лет до произошедшего балерина активно демонстрировала в социальных сетях свои отношения с «банщиком» Сергеем Кузнецовым, с которым познакомилась на программе «Давай поженимся». Пара отправилась вместе на отдых на Мальдивы, но через полтора месяца рассталась.