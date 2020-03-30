https://static.news.ru/photo/2ecedf16-72f4-11ea-a8f1-fa163e074e61_660.jpg Фото: khabib_nurmagomedov/instagram

Спортивный обозреватель и ведущий канала о единоборствах на YouTube Александр Лютиков заявил, что после его публикации о возможности чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова добраться до места поединка с Тони Фергюсоном, ему поступили угрозы и оскорбления.

Лютиков написал, что «Аэрофлот» планирует полёты в Нью-Йорк 31 марта и 1-2 апреля, это ему 30 марта подтвердили в авиакомпании. Билет на самолёт стоит от 17 тысяч рублей. Спортсмен мог бы попасть в США, сделал вывод блогер.

Позже, по словам обозревателя, ему прислали голосовое сообщение с номера, с которого ранее журналисту звонил человек, представлявшийся двоюродным братом Нурмагомедова.

Ты попутал что ли, свинота? Ты хочешь подать информацию, типа Хабиб не имеет желания, крысёныш? Ты совсем попутал, думаешь, нет возможности из тебя инвалида сделать, крыса? Я лично несколько групп людей останавливал, которые тебе башку должны были сломать... Ты создан для того, чтобы пресмыкаться перед нами и заслужить нашего снисхождения. Чтоб на тебя обратили внимание, дали тебе интервью или в голову. Я понимаю, когда ты о свиньях себе подобных всяких говоришь, но когда о горцах говоришь, ты почему не задумываешься, что тебе прилетит? — говорит человек на опубликованной Лютиковым записи.

Журналист подчеркнул, что в тот же день общался с официальным представителем команды Хабиба, они поспорили, но угроз и оскорблений не было, передаёт Sports.ru.

Как писал NEWS.ru ранее, российский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов заявил, что из-за пандемии коронавируса он не может вылететь из РФ на бой с Тони Фергюсоном. По его словам, американскому бойцу уже начали искать другого соперника. Об этом Нурмагомедов рассказал во время прямого эфира в Instagram. По его словам, когда стало известно, что бой пройдёт в Абу-Даби, он со своей командой вылетел туда за месяц до встречи. Однако по прибытии в ОАЭ выяснилось, что границы уже закрыты, и ему пришлось вернуться в РФ.