Именитый дрессировщик Аскольд Запашный, комментируя бой Хабиба Нурмагомедова с медведем, заявил, что не видит в этом ничего плохого.

Если медведь уже давно живёт рядом с человеком, приучен к людям, то такой шуточный «поединок» вполне безопасен. Для самих медведей такая борьба, возня — это нормальное явление, — рассказал артист цирка « Ридусу ».

По его мнению, Нурмагомедов, публикуя видео с медведем, пытается поймать «хайп».

Как писал News.ru, организация People for the Ethical Treatment of Animals (PETA), которая занимается борьбой за права и этичное отношение к животным, призывает UFC пересмотреть отношения с чемпионом в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым из-за видео, на котором он борется с настоящим медведем.