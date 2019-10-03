5 октября на 55-тысячной арене в Мельбурне два бойца с зелёного континента и два блестящих ударника, никогда не проигрывавших в среднем весе определят лучшего на планете. Действующий чемпион, новозеландский абориген Роберт Уиттакер сразится с выходцем из Нигерии и временным чемпионом Исраэлем Адесаньей. Этот бой способен по ряду причин стать самым ярким событием года в мире ММА.

Реванш ударников

Принято считать, что борцу легче адаптироваться в ММА, чем представителям ударных единоборств. В пользу этого говорит и статистика: в истории UFC больше всего чемпионов среди выходцев из борьбы, да и сейчас многие из них владеют поясами, а самым ярким примером борца-чемпиона является наш Хабиб Нурмагомедов. После его победы над Дастином Порье, мне попадались на глаза дилетантские статьи, написанные далёкими от мира смешанных единоборств людьми, о том, как борьба Хабиба убивает спорт и как это уныло смотреть, как борцы залёживают соперников, и никто с этим ничего сделать не может.

Этим ребятам стоит всё же почаще, чем раз в год смотреть UFC. Возможно, тогда бы они знали, что большинство, а именно 7 из 12 поясов принадлежит выходцам из ударной техники и именно они сейчас задают тренд в ММА. Яркой иллюстрацией к этому станет титульная разборка в среднем весе, где выходец из каратэ годзю-рю Роберт Уиттакер, сделавший себе имя двумя победами над призёром Олимпийских игр по борьбе Йоэлем Ромеро, сразится за объединение поясов с элитным кикбоксёром Исраэлем Адесаньей. Причём победитель их противостояния имеет шансы надолго воцариться на этом троне.

Кирпичи, регби и скромность

Уроженец Новой Зеландии Роберт Уиттакер с детства совмещал занятия боевыми искусствами и регби, причём на последнем больше настаивал его отец. Но сам будущий чемпион бросил культовый на архипелаге вид спорта и предпочёл танцам хака в форме «Олл Блэкс» тернистый путь бойца любителя. База в виде каратэ годзё-рю и хапкидо позволила ему попасть в австралийскую лигу Cage Fighting Championships, однако заработков в ней хватало лишь чтобы окупить затраты на тренировки, а на жизнь боец зарабатывал укладчиком кирпичей.

Первый же выезд за пределы зелёного континента и вовсе обернулся для Роберта конфузом. В Макао он был задушен корейцем Хуном Кимом, тем самым увальнем с отрицательным рекордом, которого недавно побил Иван Штырков. Жизнь Уиттакера в корне изменил 2012 год, когда он пробился в UFC, выиграв шоу The Ultimate Fighter, где принимали участие австралийские и британские бойцы. Однако в первых двух поединках он потерпел два поражения, после чего решил подняться в средний вес в 2014 году и с тех пор не проигрывает. Уиттакер стал настоящей грозой борцов, поочерёдно на пути к титулу разгромив Дерека Брансона, Роналду Соузу и Йоэля Ромеро. Австралиец устраивает невероятные бойни в клетке, но при этом в жизни очень скромен и никогда не скажет худого слова о сопернике.

Самоуверенный претендент

Исраэль Адесанья — полная противоположность своего визави. Эмигрировавший вместе с родителями в Австралию в возрасте 13 лет нигериец перед боем подчёркнуто уверен в себе и грозится уничтожить своего оппонента. Лишь об одном своём сопернике Андерсоне Силве он отзывался с уважением. Нигериец рос на его боях, а потому не старался нокаутировать стареющую бразильскую звезду. Также он прославился тем, что вызывал на бой Джона Джонса и заявлял о готовности сменить его в качестве главной звезды ММА.

Завоевав временный чемпионский пояс, Адесанья стал первым элитным кикбоксёром, который после перехода в ММА сумел стать чемпионом UFC. Ранее это не удавалось и скорее всего уже не удастся таким культовыми фигурам, как Мирко Крокоп, Алистар Оверим и Марк Хант. В кикбоксинге Адесанья трижды побеждал на австралийских турнирах King in the Ring, после чего стал звездой сильнейшего промоушена Glory, где претендовал на чемпионский титул. В 2018 году он стремительно ворвался в UFC, выиграв шесть боёв за полтора года, и стал временным чемпионом организации. Однако за исключением Келвина Гастелума он не встречался с топовыми соперниками, а Силва на момент их боя был уже бледной тенью самого себя.

Чьи шансы выше?

Букмекеры оценивают расклад сил как абсолютно равный, и это логично вытекает из преимуществ каждого из бойцов. На стороне Адесаньи антропометрия. Он выше соперника на 10 см, его руки значительно длиннее, а кикбоксёрская техника лучше, чем у оппонента. Кроме того, нигериец находится в хорошем бойцовском тонусе, в то время как Уиттакер в последнее время больше лечится, чем дерётся, да и две зубодробительных битвы с Ромеро не могли пройти для него даром. В каком состоянии выйдет в октагон чемпион, дравшийся всего один раз за последние два года, сейчас не скажет никто.

Но прежде чем ставить на Уиттакере крест, нужно вспомнить, через что он прошёл. В бою с Ромеро он продемонстрировал феноменальную крепость челюсти, которая выдержала с десяток бомб от кубинского громилы. Он невероятно вынослив, и если бой дойдёт до поздних раундов, будет иметь преимущество над кем угодно. Кроме того Уиттакер всё-таки более разносторонний боец и, если бой в стойке сложится для него неудачно, то в запасе будет план В с использованием борьбы и джиу-джитсу, в котором новозеландец владеет коричневым поясом.

В сравнении с боем Нурмагомедова и Порье у этого поединка есть как минимум два преимущества: бой обещает быть более открытым и зрелищным и в нём нет явного фаворита и андердога.