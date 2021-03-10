«Разберусь с ним быстро»: Уайт снова угрожает Поветкину

Матч-реванш российского боксёра Александра Поветкина с Диллианом Уайтом, два раза переносившийся по разным причинам, должен состояться через две недели. Россиянин, как обычно, во время подготовки с прессой не общается, зато британец это делает и каждый раз даёт новую тему для анализа. В разные дни Уайт делает противоречивые заявления, и на этот раз он решил вернуться к риторике угроз и наездов. К радости Поветкина.

Несколько недель назад Диллиан впервые признал, что он действительно был нокаутирован. И удар Александра действительно был классным, в том числе из-за того, что он был неожиданным. Уайт, как сам признавался, ждал боковых, а вылетел апперкот, и это было круто. Он отдал должное россиянину, хотя раньше этого никогда не делал. Ещё британец говорил, что реванш будет очень сложным, потому что Поветкин — классный боксёр и намного опытнее, чем сам Диллиан. И вот новое интервью и новые заявления.

В прошлый раз я смешал бокс и драку. Сейчас будет иначе, я выхожу рубиться, выхожу на войну. Я иду за нокаутом и постараюсь сделать его быстро. Я буду давить на него, как я это умею, и я думаю, что на этот раз разберусь с ним быстро... Топливо у меня ещё есть, я на миллион процентов готов к тому, чтобы устроить насилие и хаос — приводит слова Уайта The Metro.

Александр Поветкин Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Когда Поветкину так угрожают, ему это нравится, насколько можно судить по общению с ним. Именно такой треш-ток Александра заводит и лучше настраивает на бой. Сам боксёр в такие перепалки никогда не вступает, но когда подобные «панчи» летят в него, он заряжается энергией. Как Александр сказал NEWS.ru в начале года, именно треш-ток Уайта стал причиной, почему он захотел реванша с ним, а не боя с кем-то из чемпионов.

Ещё один интересный момент из интервью Уайта — то, что он выразил готовность подраться с Поветкиным в России. Правда, британец забежал вперёд и сказал, что сделает это, если Александр захочет третьего боя. Но зачем теоретически Витязю третий бой может быть нужен? Только один вариант возможен: если Уайт победит во втором, но победит так, что останутся вопросы. Не нокаутом в первом раунде.

Хотя верится в третий бой очень слабо. Если победит Поветкин, то история будет закончена. Если Уайт — он сам не захочет возвращаться к Александру и будет нацеливаться на Деонтея Уайлдера, Тайсона Фьюри или Энтони Джошуа. Они единственные боксёры, бой с которыми после Поветкина будет шагом вперёд.

В эту компанию можно добавить ещё Александра Усика, но это не так однозначно: пояса у него нет, громкого имени в Англии — тоже. Его прекрасно знают фанаты бокса, и их в Британии много, но поединок Уайт — Усик — это не для Уэмбли. Возможно, это даже не для стадиона "Арена О2"​. Денег, которые позволят никогда больше не работать, на этом не сделаешь, а риск проиграть просто гигантский.

Разговоры Уайта — это в любом случае всегда интересно, и чем ближе к бою, тем интереснее. 27 марта в Гибралтаре (вот уж необычное место для большого поединка) состоится главное боксёрское шоу весны. Во всяком случае, до 8 мая, когда пройдёт бой Сауля Альварса и Билли Джо Сондерса.

О том, какие у Поветкина есть шансы на победу и как он может её добиться, время поговорить придёт чуть позже. Сейчас важно, чтобы никто не заболел COVID-19 или не снялся с боя по другой причине. Слишком уж интригующий поединок.