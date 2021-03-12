«Я декан»: боец Емельяненко рассказал о наличии двух высших образований

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Экс-чемпион мира по версии WBA в полусреднем весе россиянин Александр Беспутин прокомментировал бой против аргентинца Верона Максимилиано, который пройдёт в Москве 20 марта на арене «Мегаспорт».

Моя главная цель — вернуть пояс. Мы сами, конечно, допустили ошибку, позволив его забрать. В самое ближайшее время вернуть ремешок домой — вот моя основная цель. Но если говорить о...