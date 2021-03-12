«Я декан»: боец Емельяненко рассказал о наличии двух высших образований

Боец ММА Александр Емельяненко похвастался в интервью спортивному блогеру Святославу Коваленко наличием двух высших образований. При этом он назвал себя деканом.
После школы я закончил, вот сейчас, только что я закончил деканат. <...> Ну, на нефтяника. У меня два высших образования: экономическое и нефтяное. Я декан, да, — сказал спортсмен.
Он также добавил, что в ближайшее время не намерен завершать спортивную карьеру. По словам Емельяненко, он будет выступать так долго, как позволит здоровье. При этом отметил, что молод и полон сил. О том, чем заниматься после прекращения боёв, спортсмен пока даже не задумывается.
Как писал NEWS.ru, Александр Емельяненко говорил, что готов помириться со своим старшим братом Фёдором. Он пояснил, что не виделся с ним более 10 лет и за это время звонил лишь однажды. Тот отреагировал истерикой, поэтому Емельяненко-младший решил не беспокоить его, «не трепать нервы». Он заверил, что не держит зла на брата.