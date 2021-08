Вуд нокаутировал Чана Сю и завоевал титул чемпиона WBA

На момент остановки боя Вуд вёл на всех судейских картах со счётом 107:102 (двое) и 106:103 за счёт доминирующего преимущества в заключительных раундах. В последней трёхминутке он послал китайца в нокдаун правым прямым в голову, а затем добил за 17 секунд до финального гонга безостановочной серией ударов в голову, у канатов. Рефери остановил поединок, спасая повисшего на них китайца. Вуд впервые в карьере добился титула чемпиона мира.

Leigh Wood stops Xu Can in the final round to win the WBA World Featherweight Title



