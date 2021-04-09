Власов проиграл титульный бой американцу решением большинства судей

https://static.news.ru/photo/67960446-9a9e-11eb-a0bc-96000091f725_660.jpg Фото: Владимир Сергеев/РИА Новости

Российский боксёр Максим Власов проиграл американцу Джо Смиту в бою за титул чемпиона мира по версии WBO в полутяжёлом весе.

Поединок прошёл в Тулсе (штат Оклахома, США) и завершился решением большинства судей в пользу американца (115:112, 115:113 и 114:114). Таким образом, Смит стал чемпионом мира впервые в карьере. Власов проиграл первый титульный бой в жизни.

После поединка 34-летний россиянин счёл результат несправедливым и сказал, что «все видели, кто на самом деле чемпион мира».

Для Власова это поражение стало четвёртым в карьере при 45 победах (26 досрочных). Смит выиграл 27-й бой (21 нокаут) при трёх поражениях.

Изначально Власов должен был драться со Смитом ещё в конце прошлого года. Бой сначала перенёсся из-за коронавируса американца, затем из-за той же болезни у россиянина.

Ранее NEWS.ru писал о возможном исходе этого поединка.