«Величайшая победа»: Кузьмин оценил выступление Бивола в бою с Альваресом Сергей Кузьмин: Бивол одержал величайшую победу в истории российского бокса

Российский боксёр тяжёлого веса Сергей Кузьмин / Фото vk.com/boxingteamkuzmin

Российский боксёр тяжёлого веса Сергей Кузьмин прокомментировал для NEWS.ru победу своего соотечественника Дмитрия Бивола над мексиканцем Саулем Альваресом. Двукратный чемпион России по боксу объяснил, как Биволу удалось навязать сопернику свою тактику, и охарактеризовал триумф россиянина как «величайший».

Это была величайшая победа в истории российского бокса. 8 мая в шесть утра мы посмотрели грандиозный бой. На загляденье. Альварес попытался навязать свою тактику и ритм, но Дмитрий перетерпел напор и переломил бой. Он начал навязывать свои комбинации, свою тактику, которые принесли плоды. Дима использовал тактику повторных комбинаций, где-то пережидая соперника. Канело начал пропускать. В полутяжёлом весе Бивол бьет как конь копытом. Альварес почувствовал это и очень осторожничал. Не хотел завалиться, — сказал Кузьмин.

При этом собеседник подчеркнул, что Дмитрий показал все свои лучшие бойцовские качества, несмотря на то, что «всё шоу было создано для Сауля», потому что сегодня в Мексике национальный праздник.

Бой Бивола и Альвареса завершился победой россиянина судейским решением. Все трое судей — Дэйв Моретти, Стив Вайсфельд и Тим Читхэм — отдали победу Биволу со счётом 115:113.

Таким образом, Бивол одержал 20-ю победу в 20 поединках. 11 раз он брал верх досрочно. Для Альвареса это поражение стало вторым в карьере при 57 победах, из которых 39 были досрочным. Ещё две встречи мексиканец свёл вничью.