«Важна победа, а не флаг»: украинский боксёр о скандале с Ломаченко

Украинский боксёр Иван Редкач заявил в Facebook, что нет ничего плохого в том, что его соотечественник Василий Ломаченко вышел на ринг после поединка с Ричардом Комми с флагом Белгорода-Днестровского. По мнению спортсмена, символ города, где родился Ломаченко, мог иметь для него большее значение, чем флаг Украины.

Боксёр дерётся один, и хоть с горшком на голове, важна победа, а не то, с каким флагом вышел. Это флаг его родного города, который, возможно, дал ему больше, чем вся Украина, — сказал Редкач.

По его словам, Ломаченко заслуживает не критики, а благодарности сограждан, так как он представляет свою страну на мировой арене.

12 декабря Ломаченко одержал победу над Комми единогласным решением судей.

Ранее сообщалось, что британские болельщики освистали гимн Украины перед боксёрским поединком между Александром Усиком и Энтони Джошуа в Лондоне. При этом выход на ринг соотечественника они встретили «мощным рёвом».