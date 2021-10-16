Вагабов нокаутировал Юсефи и стал чемпионом FIGHT NIGHTS

Российский боец Вагаб Вагабов (28-1-1) нокаутировал в третьем раунде иранца Хасана Юсефи (8-4-1) и завоевал титул чемпиона FIGHT NIGHTS в полутяжёлом весе в соглавном бою вечера на турнире в Сочи.

Первый раунд соперники провели в разведке, обмениваясь ударами с дистанции. Постепенно Вагабов начал заряжаться в правые боковые удары и получил предупреждение от рефери за удары ниже пояса. К концу второго раунда жёсткие удары Вагабова стали доходить до цели, а иранец чаще отступал к сетке и уходил от разменов ударами. Россиянин начал развивать успех в третьем раунде и размашистым правым боковым попал точно в висок и нокаутировал иранца.

В главном бою вечера за титул чемпиона FIGHT NIGHTS в среднем весе встретятся Владимир Минеев и Магомед Исмаилов.

Как сообщалось ранее, российский боец Мухаммед Эминов победил удушением гильотиной в первом раунде соотечественника Романа Силагадзе и отстоял титул чемпиона FIGHT NIGHTS на турнире в Сочи.