Сына Кадырова призвали отказаться от «позорной победы» на турнире по боксу

https://static.news.ru/photo/43fa5b8c-a1a5-11eb-80f2-96000091f725_660.jpg Фото: adam_benoevsky_095/instagram.com

Пользователи Instagram прокомментировали победу 13-летнего сына главы Чечни Рамзана Кадырова Адама в поединке на международном турнире по боксу «Время Легенд 6: Специальная операция». Они посоветовали подростку отказаться от «позорной победы».

На странице Кадырова-младшего в соцсети пользователи интересовались, за сколько он купил этот бой, и называли подростка никудышным боксёром.

Одни порекомендовали Адаму сменить единоборства на балет и предположили, что там он сможет добиться честного успеха. Другие иронично советовали ему вызвать на поединок американского боксёра Флойда Мейвезера.

Ранее сообщалось, что в Интернете появилось видео боя Адама Кадырова, в котором его соперником выступил Аслан Баттиров из Кабардино-Балкарии. Во втором раунде на 50-й секунде рефери остановил бой и начал десятисекундный отсчёт, а затем секунданты выбросили белое полотенце. При этом Баттиров уверенно держался на ногах и в ходе боя именно он наносил большую часть ударов. Судья засчитал победу Кадырова-младшего техническим нокаутом и вручил тому пояс.